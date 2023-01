Iran: Gelmini, ‘raggiunto punto non ritorno, governo valuti misure simili a Gb’

Gennaio 15, 2023

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “L’orrore senza fine della repressione iraniana ha raggiunto un punto di non ritorno. Dopo le condanne a morte di giovani iraniani, l’esecuzione di un cittadino con doppio passaporto britannico-iraniano, Alireza Akbari, ex viceministro accusato di spionaggio, è una sfida ulteriore alla comunità internazionale. L’Italia non può restare a guardare di fronte a questa barbarie e deve valutare di prendere iniziative simili a quelle che ha preso il governo britannico”. Così in una nota Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione.