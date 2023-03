Iran: l’8 marzo sit in del Psi all’ambasciata

Marzo 6, 2023

Roma, 5 mar (Adnkronos) – “Le donne dell’Iran manifestano da più di cinque mesi in nome dei loro diritti fondamentali, tra tutti quello di essere libere e protagoniste della loro vita e non figure ancillari. La battaglia di libertà non può essere isolata. Nel giorno dedicato ai diritti delle donne, più che mai, abbiamo il dovere morale, come esseri umani e come socialisti, di denunciare la continua violazione dei diritti umani delle donne iraniane e, con loro, di ogni comunità di donne vittime dell’estremismo religioso e dell’indifferenza. Per questo ci ritroveremo mercoledì 8 marzo, dalle ore 10.30, nei pressi dell’ambasciata iraniana a Roma, in Via Nomentana, a difesa dei diritti di tutte le donne”. Lo rende noto il Psi.