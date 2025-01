Iran: legale Abedini integra istanza domiciliari, braccialetto e casa privata a Milano (2)

9 Gennaio 2025

(Adnkronos) – Nella memoria, depositata in giornata in corte d’Appello, il difensore De Francesco ha offerto nuove rassicurazioni rispetto ai domiciliari: l’ingegnere iraniano si è detto disposto al braccialetto elettronico, a trascorrere i domiciliari da solo in un appartamento preso in affitto come privato e a non uscire neppure per i bisogni elementari come la spesa. Nuove indicazioni su cui la procura generale si pronuncerà in aula nell’udienza prevista il prossimo 15 gennaio davanti alla V sezione della corte d’Appello di Milano. L’udienza, per discutere dei domiciliari, sarà pubblica: aperta ai giornalisti, ma senza possibilità di realizzare riprese in aula. Intanto domani Abedini, rinchiuso in carcere a Opera, potrebbe incontrare l’ambasciatore iraniano.