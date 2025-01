Iran: madre Sala, ‘in telefonata avrei preferito notizie più rassicuranti da Cecilia’

2 Gennaio 2025

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – Nella telefonata di ieri “avrei preferito notizie più rassicuranti da parte sua e invece le domande che ho fatto… glielo ho chiesto io, non me lo stava dicendo, le ho chiesto se ha un cuscino pulito su cui appoggiare la testa e mi ha detto ‘mamma, non ho un cuscino, né un materasso'”. Lo dice Elisabetta Vernoni, madre di Cecilia Sala, dopo l’incontro con la premier Giorgia Meloni a palazzo Chigi.