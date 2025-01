Iran: madre Sala, ‘rientro? Non chiedo tempi’

2 Gennaio 2025

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “La prima cosa sono condizioni più dignitose di vita carceraria e poi decisioni importanti e di forza del nostro Paese per ragionare sul rientro in Italia, di cui io non piango, non frigno e non chiedo tempi, perché sono realtà molto particolari”. Lo ha detto Elisabetta Vernoni, mamma di Cecilia Sala, dopo l’incontro a palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni.