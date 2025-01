Iran: Maraio (Psi), ‘bella giornata, tutti devono essere grati per liberazione Sala’

8 Gennaio 2025

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Cecilia è libera. Oggi è una bella giornata per il nostro Paese. La sua liberazione è un risultato per cui tutti dovrebbero essere grati, senza scadere nello scontro politico”. Così in una nota il segretario del Psi, Enzo Maraio.