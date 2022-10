Iran: Mattarella, ‘giovani difendono diritti con coraggio, forza valori Ue inarrestabile’

Ottobre 6, 2022

La Valletta, 6 ott. (Adnkronos) – “I valori di pace, di democrazia, di Stato di diritto, sono principi fondanti della nostra società e del processo di integrazione europea e si pongono in termini antitetici a quanto emerge come conseguenza, come principi seguiti e come criteri dell’aggressione della Russia all’Ucraina. La nostra capacità di assicurare stabilità e di proiettarla anche intorno all’Unione europea nelle regioni che ci circondano, nel vicinato orientale e in quello meridionale, si misurerà sulla coerenza che sapremo mantenere nel difendere questi valori, che hanno una forza inarrestabile, come dimostra in questi giorni il coraggio delle giovani iraniane nel rivendicare libertà e diritti”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella conferenza stampa a La Valletta al termine del Vertice di Arraiolos, che riunisce i Capi di Stato dell’Unione europea non con poteri esecutivi.