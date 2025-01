Iran: Mori (Pd), ‘nessuna donna deve essere lasciata sola, pronte a mobilitarci’

2 Gennaio 2025

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Esprimiamo profonda preoccupazione per le condizioni in cui viene detenuta Cecilia Sala, giornalista italiana impegnata in un prezioso lavoro di testimonianza e informazione. È inaccettabile, infatti, che venga messa a rischio la sicurezza di chi esercita il diritto e il dovere di raccontare la verità in forza di accuse generiche e incomprensibili”. Così in una nota Roberta Mori, portavoce nazionale della Conferenza Donne Democratiche.

“La vita di una donna è la vita di tutte. Per questo, come Conferenza delle Donne Democratiche, siamo pronte a mobilitarci affinché sia garantita la libertà e l’incolumità di Cecilia Sala, chiedendo al Governo italiano di continuare ad attivarsi con ogni mezzo diplomatico per la sua immediata liberazione e tutela ottenendo chiarezza sulle sue condizioni che uno Stato di diritto qual è il nostro deve pretendere”.

“La nostra solidarietà è concreta e il nostro impegno sarà costante in stretto raccordo con l’impegno delle parlamentari e dei parlamentari e del Partito Democratico: nessuna donna deve essere lasciata sola”.