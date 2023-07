Iran: Picierno (Pd), ‘solidarietà ad ambasciatore Perrone, convocazione è scelta temeraria’

Luglio 14, 2023

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “La convocazione dell’ambasciatore italiano Giuseppe Perrone a Teheran rappresenta un nuovo e ulteriore atto ostile del regime iraniano contro le democrazie. Si tratta di una scelta temeraria e, allo stesso tempo, provocatoria. La presidente del Consiglio nazionale per la resistenza iraniana, Maryam Rajavi, è stata invitata dalla Fondazione Luigi Einaudi per esprimere liberamente e normalmente il proprio pensiero. Un concetto che in Iran è drammaticamente sconosciuto, dato che chi manifesta le proprie opinioni viene puntualmente incarcerato, torturato e ucciso. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà a Perrone e ribadisco l’importanza di costruire un fronte comune nella comunità internazionale che garantisca sostegno a chi si ribella contro questo regime sanguinario”. Lo afferma, in una nota, Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata del Partito democratico.