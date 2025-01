Iran: Rampelli, ‘Italia gode prestigio nel mondo grazie a Governo centrodestra e Meloni’

8 Gennaio 2025

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Il Governo che doveva essere isolato nel mondo, gestisce in tempi record una crisi diplomatica e riporta a casa una connazionale reclusa in uno Stato con cui l’intero pianeta non riesce a dialogare. Questo è il prestigio di cui l’Italia gode nel mondo grazie al Governo di centrodestra, grazie all’unica leader solida in questo momento in Europa, Giorgia Meloni”. Così Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera. “Mentre le sinistre facevano rumore, illazioni e accuse senza cognizione di causa, ignorando persino l’appello dei genitori di Cecilia Sala al silenzio, il Governo -aggiunge- costruiva questo trionfo. Possiamo dire senza possibilità di smentita che oggi nessun italiano nel mondo è solo”.