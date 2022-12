Iran: Tajani, ‘convocherò nuovo ambasciatore per manifestare nostra indignazione’

Dicembre 17, 2022

Bergamo, 17 dic. (Adnkronos) – “Condanniamo fermanente una repressione indegna e la pena morte per giovani che manifestano in Iran. Appena ci sarà il nuovo ambasciatore, lo convocherò per manifestare la nostra indignazione”. Lo ha detto Antonio Tajani, ospite della seconda giornata della nuova edizione di Live In Bergamo di Sky TG24, parlando della situazione iraniana.

Quanto a un ipotetico cambio di regime a Teheran, il ministro degli Esteri ha affermato che “dipende da quello che accade lì. Intanto condanniamo ciò che sta accadendo. Siamo riusciti a riportare in Italia Alessia Piperno e questo è risultato positivo – ha aggiunto – Se fosse rimaste in carcere in Iran avrebbe sicuramente rischiato”.