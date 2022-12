Dicembre 14, 2022

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Nessuno può arrogarsi il diritto di togliere la vita a un’altra persona. Ciò che sta accadendo in Iran è inaccettabile e invitiamo le autorità di Teheran a fare marcia indietro e impedire che ci siano altre condanne a morte per giovani e donne che hanno come unica colpa quella di aver partecipato a manifestazioni dove si chiedeva la libertà”. Lo ha detto Antonio Tajani durante la cerimonia di premiazione, in Senato, del Premio Sacharov 2022 del Parlamento europeo.