Iran: Teheran, ‘avviamo colloqui su nucleare, Usa lo apprezzino’

11 Aprile 2025

Teheran, 11 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il governo iraniano ha dichiarato di voler dare alla diplomazia una “vera opportunità” avviando colloqui con gli Stati Uniti sul programma nucleare iraniano, che inizieranno domani in Oman, e ha chiesto a Washington di “prendere in considerazione” questa decisione. “Con serietà e sincera vigilanza, stiamo offrendo alla diplomazia una reale opportunità. Gli Stati Uniti dovrebbero apprezzare questa decisione, presa nonostante il clamore conflittuale che regna. Non abbiamo pregiudizi. Non facciamo previsioni”, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, aggiungendo, in una breve dichiarazione su X, che Teheran “intende valutare le intenzioni della controparte e risolvere la questione questo sabato. Rifletteremo e risponderemo di conseguenza”.

In seguito, Ali Shamkhani, membro del Consiglio di discernimento iraniano e consigliere della Guida suprema, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha sottolineato che il ministro degli Esteri Abbas Araghchi si recherà in Oman “con piena autorità per colloqui indiretti con gli Stati Uniti” nei quali Teheran “cerca un accordo vero ed equo, lontano da spettacoli mediatici e retorica”. “Ci sono proposte chiave in atto. Se Washington si dimostrerà determinato a raggiungere un accordo, la strada per un accordo sarà spianata”, ha dichiarato sul suo account X.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha addirittura minacciato di ricorrere alla forza militare se non si raggiungesse un accordo attraverso i canali diplomatici, ha dichiarato lunedì che la sua amministrazione sta “tenendo colloqui diretti con l’Iran”, un’affermazione smentita poche ore prima dai funzionari iraniani. “Penso che tutti sarebbero d’accordo sul fatto che sarebbe preferibile raggiungere un accordo”, ha affermato, prima di sottolineare che l’alternativa “è qualcosa in cui non vorrei essere coinvolto”.