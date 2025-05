Iran: Trump, ‘faremo saltare in aria centrifughe nucleari con le buone o le cattive’

8 Maggio 2025

Washington, 8 mag. (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che sta cercando di “far saltare in aria” le centrifughe nucleari dell’Iran attraverso un accordo con Teheran, ma è anche pronto a farle esplodere con un attacco, se necessario. Durante un’intervista nel programma radiofonico del conduttore conservatore Hugh Hewitt, il tycoon ha detto: “È semplice. Preferirei di gran lunga un accordo solido e verificato, in cui le facciamo effettivamente saltare in aria o semplicemente le denuclearizziamo. Ci sono solo due alternative: farle saltare in aria con le buone o con la violenza”.

In precedenza, però, quando i giornalisti hanno chiesto a Trump se la posizione degli Stati Uniti fosse quella di consentire all’Iran di avere un programma di arricchimento nucleare limitato, il presidente ha risposto: “Non abbiamo ancora preso questa decisione. La prenderemo”.