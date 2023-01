Iran: Usa, ‘Iran ha ‘ucciso’ possibilità ritorno rapido ad accordo nucleare del 2015′

Gennaio 4, 2023

Washington, 4 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il governo degli Stati Uniti ha affermato che l’Iran ha “ucciso” la possibilità di un “rapido” ritorno all’accordo nucleare iraniano del 2015, a causa del rifiuto di firmare un patto in questo senso. “L’accordo sul nucleare non è all’ordine del giorno da mesi. Non era questo il nostro obiettivo”, ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Ned Price, durante la sua conferenza stampa quotidiana.

“Da settembre in particolare – ha aggiunto Price – il nostro obiettivo è stato quello di posizionarci a favore delle libertà fondamentali del popolo iraniano e di affrontare la crescente alleanza militare dell’Iran con la Russia e il suo sostegno alla guerra russa in Ucraina”. Nonostante ciò, Price ha sottolineato che “l’impegno del presidente americano per impedire all’Iran di acquisire armi nucleari è vivo. Continuiamo a credere che la diplomazia sia il modo migliore per raggiungere questo obiettivo, ma abbiamo sempre chiarito che non ritireremo le opzioni dal tavolo”.