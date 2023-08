Iraq: Gb riconosce genocidio minoranza yazida per mano dello Stato islamico

Agosto 1, 2023

Londra, 1 ago. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il Regno Unito ha riconosciuto ufficialmente il genocidio della minoranza yazida per mano dello Stato islamico nel corso della sua fulminea offensiva nel nord-ovest dell’Iraq nell’estate del 2014, nella quale uccise migliaia di persone e ridusse in schiavitù migliaia di donne e ragazze yazide. Fino a quel momento, circa 550.000 yazidi vivevano in Iraq. Di questi, circa 360.000 sono fuggiti e hanno trovato rifugio altrove.

“La popolazione yazida ha sofferto immensamente per mano dello Stato islamico nove anni fa e le ripercussioni si fanno ancora sentire oggi. Giustizia e resa dei conti sono fondamentali per coloro che hanno visto la propria vita devastata”, ha affermato il segretario di Stato britannico per il Medio Oriente, Tarq Ahmad, ricordando che il Regno Unito “continuerà a svolgere un ruolo di primo piano nello sradicamento dello Stato islamico”, nonché contro “la sua propaganda velenosa”, pur rimanendo impegnato a garantire che le persone colpite dal genocidio “ricevano giustizia”.