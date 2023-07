Iraq: l’Oci annuncia riunione d’emergenza per profanazione Corano in Svezia e Danimarca

Luglio 22, 2023

Baghdad, 22 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – L’Organizzazione della cooperazione islamica (Oci), la più grande associazione mondiale di paesi musulmani, terrà una riunione di emergenza per discutere dei recenti roghi del Corano in Svezia e Danimarca. L’incontro avverrà su richiesta del ministero degli Esteri iracheno, Paese diventato teatro di forti proteste contro l’ambasciata svedese. L’incontro avviene dopo “l’insulto che, per due volte consecutive, è avvenuto contro il Sacro Corano, un gesto di disprezzo per i sentimenti di 2.000 milioni di musulmani in tutto il mondo”, secondo un comunicato del ministero degli Esteri iracheno diffuso dall’agenzia di stampa ufficiale Ina.

“Pratiche provocatorie e atroci contro le santità islamiche sono alimentate da leggi che lo consentono”, ha aggiunto il ministero iracheno, “con il pretesto della libertà di espressione e del diritto di manifestare, e questo riaccende l’odio e l’estremismo, minaccia la pace e la sicurezza sociale e riporta le società umane alla memoria della violenza”. Anche oggi, sia la presidenza irachena che le forze di sicurezza del Paese hanno invitato la popolazione a calmarsi di fronte a questi “atti peccaminosi”.

“I cittadini e le forze politiche in Iraq hanno il diritto di esprimere la loro rabbia e denunciare qualsiasi attacco o violazione delle loro convinzioni, purché ciò non causi danni al nostro Stato e al nostro popolo e privi i nostri cittadini stranieri dei loro servizi diplomatici”, ha affermato l’ufficio del presidente iracheno Abdul Latif Rashid. Le forze dell’ordine, dal canto loro, invitano la popolazione a non avvicinarsi “a sedi di sicurezza, missioni, ambasciate e istituzioni dello Stato perché sono sotto stretta protezione” e né la Polizia né l’Esercito “esiteranno a prendere misure legali dissuasive contro chiunque tenti di generare caos e violenza”.