Dicembre 1, 2022

Ischia, 1 dic. (Adnkronos) (Ter/ – Anche il secondo corpo estratto dai Vigili del fuoco a Casamicciola Termine appartiene a un uomo. Il primo corpo senza vita è stato estratto in via Santa Barbara e l’altro in via Celario. Non si conoscono ancora le identità dei due uomini ritrovati.