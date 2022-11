Novembre 26, 2022

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “La devastazione di Ischia, l’ansia per i dispersi, il dolore per chi ha perso tutto, sono il risultato di un Paese fragile, in cui la tutela del territorio non è mai stata una priorità. La mia vicinanza alle famiglie colpite. Ai soccorritori, i nostri angeli, grazie”. Lo scrive su Twitter il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati.