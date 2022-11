Novembre 27, 2022

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “Oggi in Italia non esiste nessun Superman che risolve il dissesto idrogeologico ma il governo eredita il piano ‘Proteggi Italia’. Magari lo vuole modificare, ma c’è. E insieme ai fondi del Pnrr, adesso si può fare”. Così Giuseppe Conte a In Mezz’ora in Più su rai3.