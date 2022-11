Novembre 27, 2022

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “Rifarei quelle norme del 2018? Quel dossier su istruito molto bene, c’erano delle perplessità perchè la situazione oggettiva di Ischia è molto complicata. Ma è una situazione che deve essere risolta. Non si può dire: ‘abbattiamo tutte le case e diamo alle famiglie un’altra isola dove abitare. Si tratta di inserirsi in un percorso già avviato e abbiamo cercato di sbloccare una situazione”. Così Giuseppe Conte a In Mezz’ora in Più su rai3.