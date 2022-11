Novembre 29, 2022

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Non può riuscire all’ex ministro Costa, ciò che non è riuscito a Giuseppe Conte, ovvero alterare la realtà. Il condono del 2018 deciso dal governo Conte-Salvini su Ischia fu una porcheria”. Così su Twitter Andrea Marcucci, ex parlamentare dem, che allega un intervento che fece nel 2018 da capogruppo del Pd in cui definì il condono inserito nel decreto Genova una porcheria.