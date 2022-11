Novembre 28, 2022

Roma, 28 nov (Adnkronos) – “Le parole del ministro Pichetto Fratin sono gravissime. Non ha idea di cosa significhi fare il sindaco oggi. Il suo è un vergognoso tentativo di scaricare tutta la responsabilità di tragedie come quella di Ischia sui sindaci. C’è poco spazio per le scuse, si dimetta”. Lo ha ha detto il coordinatore dei sindaci del Pd Matteo Ricci.