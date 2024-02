Islanda: erutta vulcano, fontane di lava fino a 80 metri

Febbraio 8, 2024

Reykjavík, 8 feb. (Adnkronos) – Un vulcano in Islanda ha eruttato per la seconda volta quest’anno, provocando fontane di lava alte fino a 80 metri. Video in diretta dalla zona mostrano getti di roccia fusa di colore arancione brillante che fuoriescono da fessure nel terreno, in netto contrasto con il cielo notturno ancora buio.

“Attenzione: un’eruzione vulcanica è iniziata a nord di Sylingarfell”, ha comunicato l’ufficio meteorologico del paese sul suo sito web. L’intensa attività sismica è iniziata intorno alle 5,30 e l’eruzione vera e propria è iniziata circa 30 minuti dopo. La fessura eruttiva è lunga circa 3 km, ha aggiunto il Met Office, e l’eruzione si sarebbe verificata nella stessa posizione di quella del 18 dicembre.

L’ultima eruzione nella zona è iniziata il 14 gennaio scorso ed è durata circa due giorni, con colate di lava che hanno raggiunto la periferia del villaggio di pescatori di Grindavik, i cui quasi 4.000 abitanti erano stati evacuati, dando fuoco ad alcune case.

L’aeroporto internazionale di Reykjavik, Keflavik, è aperto e funziona “come sempre”, ha dichiarato l’operatore aeroportuale Isavia sul suo sito web. Le autorità islandesi a novembre hanno iniziato a costruire dighe che possano aiutare a deviare i flussi di lava in fiamme lontano dalle case e dalle infrastrutture critiche. Nonostante il ridimensionamento del livello di minaccia del sistema vulcanico, le autorità locali hanno avvertito di ulteriori eruzioni poiché il terreno nella zona ha continuato a sollevarsi a causa dell’accumulo di magma nel sottosuolo.