Isole: Barelli (Fi), ‘ da noi massimo impegno per valorizzazione’

Marzo 8, 2024

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Forza Italia non si accontenta del ponte sullo stretto di Messina, che collegherà la terraferma con la meravigliosa Sicilia alla quale noi teniamo in modo particolare. Noi vogliamo costruire altri “ponti” che valorizzino e colleghino tutte le nostre splendide isole: garantendo pari opportunità ai cittadini isolani e assicurando un elemento di valorizzazione e di crescita per il nostro Paese”. Così Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo nel corso di una conferenza stampa del partito.

“Di questo si occuperanno, per Forza Italia, due sardi doc, l’onorevole Pietro Pittalis, che è stato nominato segretario regionale della Sardegna, e l’onorevole Ugo Cappellacci, nuovo responsabile del neonato dipartimento azzurro per l’insularità. Assieme all’onorevole Tommaso Antonino Calderone, presidente della Commissione Bicamerale Insularità, saranno impegnati – nel corso della legislatura – per raggiungere gli obiettivi di garantire la crescita la valorizzazione delle nostre isole”, conclude.