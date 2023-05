Israele, 86 giorni in sciopero della fame: leader Jihad muore in carcere

Maggio 2, 2023

Tel Aviv, 2 mag. (Adnkronos) – Un leader della Jihad islamica palestinese, Khader Adnan, è morto questa mattina nel carcere di Israele dove era detenuto e dove 86 giorni fa aveva iniziato lo sciopero della fame. Come spiega il Servizio penitenziario israeliano, Adnan è stato trovato nella sua cella privo di sensi dopo aver rifiutato l’assistenza medica durante lo sciopero della fame. Adnan, che aveva 44 anni, è stato quindi trasferito all’Assaf Harofeh Hospital dove è stato constatato il decesso.

Adnan era stato arrestato lo scorso febbraio con l’accusa di far parte di una organizzazione terroristica e di incitamento. Ieri il Palestinian Prisoners Club aveva messo in guardia sulle salute di Adnan affermando che avrebbe potuto morire in qualsiasi momento. La Jihad islamica aveva minacciato una dura rappresaglia se questo fosse accaduto. Adnan era già stato in carcere per otto anni come membro della Jihad Islamica palestinese.

Alla notizia della morte di Adnan, la Jihad islamica ha lanciato tre razzi verso il sud di Israele. Subito dopo l’annuncio, le sirene sono suonate vicino al Kibbutz di Sa’ad. Le forze di difesa israeliane hanno riferito di tre razzi lanciati dalla Striscia di Gaza e atterrati in aree aperte, senza causare danni o feriti.