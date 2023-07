Israele: Biden, ‘fermare la riforma della giustizia’

Luglio 19, 2023

Washington, 19 lug. (Adnkronos) – Un invito a fermare la contestata riforma della giustizia promossa dal governo Netanyahu è stato avanzato dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, al suo omologo israeliano, Isaac Herzog, durante un incontro alla Casa Bianca. Lo ha rivelato il commentatore del New York Times, Thomas Friedman, secondo cui Biden si è rivolto ai leader israeliani dicendo loro “per favore, fermatevi ora. Non approvate nulla di così importante senza un consenso ampio”.

Nell’editoriale Friedman ha affermato che Biden ha implorato Herzog e Netanyahu di non affrettare la riforma che ha scatenato un’ondata di proteste in Israele. “State per rompere qualcosa nella democrazia di Israele e nel vostro rapporto con la democrazia americana, e potreste non essere mai in grado di riaverlo indietro”, li ha avvertiti.

Biden ha anche sottolineato che il movimento di protesta, che martedì ha portato di nuovo in piazza migliaia di israeliani, dimostra “la vivacità della democrazia israeliana, che deve rimanere il fulcro delle nostre relazioni bilaterali”.