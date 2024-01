Israele, Blinken oggi a Tel Aviv: cresce pressione per ridurre offensiva su Gaza

Gennaio 9, 2024

Tel Aviv, 9 gen. (Adnkronos) – Mentre si intensifica l’assalto di Israele a Gaza, il segretario di Stato americano, Antony Blinken, è oggi, 9 gennaio 2024, a Tel Aviv, dove premerà per un'”imminente” transizione ad una fase del conflitto di minore intensità. A rivelarlo è un alto funzionario americano citato dalla Cnn. “Insisterò sull’imperativo assoluto di fare di più per proteggere i civili e per garantire che l’assistenza umanitaria arrivi nelle mani di chi ne ha bisogno”, ha inoltre dichiarato Blinken, che ha trascorso gli ultimi due giorni a colloquio con i leader arabi, sottolineando l'”importanza” di rafforzare il meccanismo che fornisce aiuti umanitari alle popolazioni palestinesi ed agevolare il ritorno degli sfollati.

Nei giorni scorsi il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha illustrato i piani militari relativi al futuro delle operazioni a Gaza, in base ai quali le forze israeliane passeranno da “una fase bellica di intense manovre” a “diversi tipologie di operazioni speciali”. Per Gallant ai palestinesi non dovrebbe essere consentito il ritorno nelle proprie abitazioni nella parte settentrionale della Striscia fino al rilascio di tutti gli ostaggi.

E proprio per riprendere i negoziati sul rilascio degli ostaggi tenuti da Hamas a Gaza, una delegazione di funzionari della sicurezza israeliana è arrivata al Cairo, ha reso noto il giornale qatarino con sede a Londra, al Araby al Jadeed, citato da Haaretz.

La polizia israeliana ha fermato un gruppo di parenti di ostaggi diretti verso il valico di Kerem Shalom, al confine con Gaza, per inscenare una protesta contro il mancato rilascio degli ostaggi attraverso il blocco degli aiuti umanitari destinati alla popolazione di Gaza. Il convoglio è fermo nell’area militarizzata chiusa al passaggio, rende noto Times of Israel, citando uno dei familiari dei sequestrati: “E’ ora di mettere fine a questa farsa. Torneranno chiusi in 136 bare”, ha dichiarato Ayala Metzger, parente di Yoram e Tami Metzger.

L’assalto israeliano a Gaza si è intensificato nelle ultime 24 ore, ha dichiarato l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) nel suo ultimo aggiornamento , con 249 palestinesi uccisi e altri 510 feriti secondo i dati del ministero della Sanità del territorio.

In particolare gli attacchi nel centro di Gaza e a Khan Younis, nel sud, ha avuto un impatto particolarmente terribile, con “un rapido aumento delle vittime” e “conseguenze devastanti per decine di migliaia di civili”, molti dei quali erano già sfollati dopo essere fuggiti ai combattimenti nel nord della Striscia.

Intanto altri quattro soldati israeliani sono stati uccisi a Gaza, portando a 180 il numero totale dei militari morti dall’inizio dell’operazione di terra nella Striscia a fine ottobre.

L’esercito israeliano “è determinato a creare un nuovo sistema di sicurezza nel nord”. Lo ha detto il portavoce dell’esercito Daniel Hagari, aggiungendo che l’invasione di Gaza durerà per tutto il 2024, dal momento che i combattenti palestinesi operano ancora nel nord, ma sono ormai disorganizzati dopo tre mesi di attacchi. “Anche se nel nord ci sono ancora terroristi e armi, non funzionano più all’interno di un quadro militare organizzato”, ha affermato Hagari, sottolineando l’attenzione che l’esercito israeliano sta rivolgendo al confine con il Libano, mentre continuano gli attacchi di Hezbollah. “La nostra attenzione alle forze Radwan di Hezbollah nel Libano meridionale le sta allontanando dal confine – ha precisato il portavoce dell’Idf – Siamo determinati a continuare a creare una realtà di sicurezza diversa nel nord, che garantisca la sicurezza dei residenti”.