Luglio 4, 2023

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Solidarietà al popolo di Israele per l’attentato che ha insanguinato Tel Aviv. È necessario che la comunità internazionale si impegni affinché le forze in campo possano tornare a dialogare. Si riparta dai due Stati per due popoli, un accordo per trovare finalmente pace in quei territori”. Così la senatrice Silvia Fregolent, della presidenza del gruppo di Azione – Italia Viva – Renew Europe.