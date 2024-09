Israele: governo chiede ingiunzione contro lo sciopero dell’Histadrut

2 Settembre 2024

Tel Aviv, 2 set. (Adnkronos) – Secondo quanto riportato dal Times of Israel e da Ynet News, Netanyahu e Smotrich hanno presentato una richiesta al tribunale per ottenere una sentenza contro lo sciopero in corso, proclamato dal sindacato Histadrut.

Nella petizione si chiede al tribunale di dichiarare che lo sciopero “annunciato dal presidente dell’Histadrut, riguardante tutti i dipendenti dello Stato, non è uno sciopero per una controversia collettiva di lavoro, ed è, pertanto, uno sciopero politico”.