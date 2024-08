Israele-Hamas, vertice Cairo si terrà nonostante escalation

25 Agosto 2024

Tel Aviv, 25 ago. (Adnkronos) – Nonostante l’escalation con il Libano, il vertice negoziale al Cairo in merito all’accordo sugli ostaggi di Gaza si terrà oggi come previsto. “Una delegazione israeliana di alto rango si sta dirigendo al Cairo oggi nonostante gli attacchi di Hezbollah”, ha detto un funzionario israeliano al The Times of Israel. Il team negoziale israeliano, formato da direttore del Mossad, capo dello Shin Bet e dal generale dell’Idf Nitzan Alon, dovrebbe recarsi al Cairo per un incontro con il direttore della Cia Bill Burns, il primo ministro del Qatar e il capo dell’intelligence egiziana.

Gli americani stanno esercitando una pressione significativa su Israele affinché concluda un accordo, afferma il funzionario, per impedire che una guerra più grande scoppi in tutta la regione. La fonte afferma che Israele ed Egitto concordano sul fatto che le truppe israeliane si ritireranno dalle posizioni vicino alle aree popolate, ma non dovranno abbandonare completamente la zona di confine.