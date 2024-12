Israele: Netanyahu al processo per corruzione, ‘accuse ridicole’

10 Dicembre 2024

Tel Aviv, 10 dic. (Adnkronos) – Le accuse secondo cui “avrei cercato divertimento e svago sono semplicemente ridicole”. Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, durante il processo in corso a Tel Aviv, che lo vede imputato per corruzione, frode e violazione della fiducia, rispondendo alle accuse secondo cui avrebbe preteso champagne e sigari e sfruttato la sua posizione per ricevere migliaia di shekel di benefit. “Questa è una bugia totale – ha aggiunto il primo ministro – Lavoro 17, 18 ore al giorno. Tutti quelli che mi conoscono lo sanno. È così che lavoro. Mangio i miei pasti al tavolo di lavoro, non ci sono camerieri che arrivano con i guanti bianchi”.

Netanyahu ha affermato di lavorare “24 ore su 24, vado a letto all’1 o alle 2 di notte, non ho quasi tempo per vedere la mia famiglia, vedere i miei figli, il che è un prezzo alto da pagare. A volte mi siedo con un sigaro e non posso fumarlo tutto in una volta perché li fumo tra una riunione e l’altra. Odio lo champagne, non posso berlo”. “Ho avuto libertà – ha aggiunto riferendosi al periodo tra i suoi mandati da primo ministro – Sono andato con la mia famiglia a Disneyland, in Australia, abbiamo fatto delle escursioni, è stato fantastico”.

Rispondendo al proprio avvocato difensore Amid Hadad, Netanyahu ha aggiunto che gli eventi descritti nell’atto di accusa “non erano significativi, erano una goccia nell’oceano. Una goccia nell’oceano è tanto. Il processo che ha coinvolto l’intero paese e ha distratto un’intera nazione è un’altra cosa. Ma gli eventi in sé sono stati una goccia nell’oceano”. Netanyahu ha fatto intendere che il suo processo è soltanto una questione minore, e una distrazione dai problemi molto più grandi affrontati da Israele e dalla regione. Israele – ha aggiunto il premier – ha già cambiato il volto del Medio Oriente, ma gli sviluppi in corso, come la cacciata del regime di Assad in Siria, sono ciò che merita la sua piena attenzione ora. “Sono coinvolte tutte le potenze mondiali e questo attira la mia attenzione”, ha affermato.