Israele: Netanyahu rifiuta appello Biden su riforma giustizia, non andrà in Usa

Marzo 29, 2023

Tel Aviv, 29 mar. (Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rifiutato di accogliere l’appello del presidente americano Joe Biden a ritirare la sua contestata riforma della giustizia. ”Israele è un Paese indipendente e non cederà alle pressioni esterne”, ha detto Netanyahu a Biden, che si è detto ”molto preoccupato. Non possono continuare in questo modo”. Il primo risultato immediato di questo cambio nei rapporti tra i due leader è che Netanyahu ”no, non a breve termine” andrà alla Casa Bianca, come ha sottolineato Biden.

“Si spera che il primo ministro agisca in modo da cercare di elaborare un vero compromesso, ma resta da vedere”, ha affermato il presidente americano. ”Conosco il presidente Biden da oltre 40 anni e apprezzo il suo impegno di lunga data nei confronti di Israele – ha risposto il premier Netanyahu – “L’alleanza tra Israele e gli Stati Uniti è forte e supera sempre le divergenze di opinione che appaiono tra noi di volta in volta”. Respingendo ”pressioni esterne, comprese quelle dei nostri migliori amici”, il premier israeliano ha affermato che “il governo da me guidato è impegnato a rafforzare la democrazia ripristinando il giusto equilibrio tra le tre autorità, ci sforziamo di raggiungere con un ampio consenso”.