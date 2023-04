Israele: oltre 150mila manifestanti in piazza a favore riforma giustizia

Aprile 28, 2023

Tel Aviv, 28 apr. (Adnkronos) – Più di 150.000 israeliani hanno sfilato a favore della contestata riforma della giustizia, prendendo parte a una manifestazione davanti alla Knesset a Gerusalemme, nella più grande protesta della destra nel paese in quasi due decenni. Manifestanti provenienti da tutto Israele, così come i coloni che hanno viaggiato in autobus dalla Cisgiordania occupata, hanno gridato slogan come “il popolo chiede riforme giudiziarie” e hanno ballato e cantato da ieri sera, inviando un chiaro messaggio prima dell’inizio di sessione estiva della Knesset, la prossima settimana.

Difficile dire i numeri esatti dei manifestanti, ma i media israeliani hanno riferito che hanno preso parte ai cortei tra le 150.000 e le 200.000 persone. Si è trattato in ogni caso del più grande movimento di protesta avvenuto in Israele.