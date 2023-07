Israele: riforma giustizia, manifestanti si accampano vicino alla Knesset

Luglio 22, 2023

Tel Aviv, 22 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Membri del gruppo di protesta studentesco hanno allestito tende nel Saker Park di Gerusalemme, nei pressi della Knesset, per chiedere il blocco della controversa riforma della giustizia promossa dal governo del primo ministro Benjamin Netanyahu. “Non ci muoveremo fino a quando il disegno di legge non sarà bloccato”, ha annunciato il gruppo su Twitter in un messaggio accompagnato da fotografie delle tende già allestite nel parco.

Decine di migliaia di persone sono arrivate oggi pomeriggio davanti alla Knesset per sfilare contro la riforma giudiziaria avviata martedì scorso a Tel Aviv. Manifestazioni sono state indette anche davanti alla residenza ufficiale del primo ministro a Tel Aviv. In tutto, sono state oltre 150 le proteste in tutta Israele.