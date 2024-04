Israele: S&P taglia rating a A+ su aumento rischi geopolitici, outlook negativo**

19 Aprile 2024

Roma, 19 apr.(Adnkronos) – Alla luce delle tensioni nella regione, S&P ha tagliato di un livello – da AA- ad A+ – il rating di Israele alla luce dell’innalzamento del confronto con l’Iran che “accresce rischi geopolitici già elevati”. In una decisione peraltro adottata poco prima del nuovo raid contro Teheran l’agenzia spiega di credere “che un conflitto regionale più ampio sarà evitato, ma la guerra tra Israele e Hamas e il confronto con Hezbollah sembrano destinati a continuare per tutto il 2024”, a differenza della precedente ipotesi su un attività militare lunga non più di sei mesi.

In questo scenario S&P prevede che il deficit di Israele aumenterà fino all’8% del PIL quest’anno, principalmente a causa dell’aumento della spesa per la difesa. Ma “disavanzi più elevati persisteranno anche nel medio termine e prevediamo che il debito netto delle amministrazioni pubbliche raggiunga il picco del 66% del PIL nel 2026”. L’outlook sui rating a lungo termine è negativo.

L’agenzia prevede una crescita reale dello 0,5% nel 2024, dopo il +2% nel 2023 in cui nel quarto trimestre il PIL di Israele si era contratto del 5,7% su base trimestrale. “Considerata la resilienza passata e, probabilmente, la maggiore capacità dell’economia israeliana di adattarsi all’impatto dei conflitti militari, prevediamo una significativa ripresa della crescita nel primo trimestre del 2024”.