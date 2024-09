Istat: Conte, ‘arrivano i numeri e finiscono le favolette del governo’

23 Settembre 2024

Roma, 23 set (Adnkronos) – “C’era una volta un Paese guidato da Meloni alle prese con il boom economico, dove tutto andava bene, si rimediava ai danni di quelli che “buttavano i soldi dalla finestra” e facevano “buchi di bilancio”. Poi arrivano i numeri e finiscono le favolette con cui il Governo ha provato ad “addormentare” il Paese”. Lo scrive sui social Giuseppe Conte.

“Oggi l’Istat ha diffuso qualche statistica interessante per aprire gli occhi a tutti: nel 2021, con le misure del mio Governo, abbiamo prodotto più crescita di quella inizialmente registrata (quasi +9% di Pil). Dai numeri emerge che si è ridotto – grazie alla crescita – anche il rapporto debito/Pil di 20 punti percentuali in tre anni. Altro che soldi buttati dalla finestra! Sono soldi che hanno fatto girare l’economia e ridotto il debito”, prosegue il leader M5s.

“Ma non è finita. L’Istat ha rivisto al ribasso le già striminzite previsioni di crescita del Governo Meloni, inchiodate a uno “zero virgola” di Pil. Colpo di scena? Macché. Era quel che ci aspettavamo, visto che Meloni e sodali non sono riusciti a proporre alcuna misura per le imprese e la crescita e collezionano ritardi nella spesa dei 209 miliardi che abbiamo lasciato a Chigi. Si diano da fare anziché dare la colpa ai complotti, a fantomatici buchi di bilancio o a chissà chi altro”, conclude Conte.