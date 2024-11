Istat: Conte, ‘venti mesi calo produzione industriale e governo si finge distratto’**

8 Novembre 2024

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Una cosa fra quelle che dice il governo è vera, va ammesso: stanno ‘facendo la storia’. Dopo avere imboccato con decisione la strada del picco più basso negli ultimi 17 anni di spesa sanitaria rispetto al Pil, dopo avere ottenuto il record storico delle persone in povertà assoluta, ora il governo può vantarsi anche del calo record per l’industria: 20 mesi consecutivi di calo della produzione su base annua”. Lo scrive sui social Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle.

“Stanno lasciando affogare le nostre aziende: taglio di 4,6 miliardi alla filiera dell’auto con gli operai in cassa integrazione o che nell’indotto hanno già perso il posto; una montagna di burocrazia per le tante imprese che stavano investendo, innovando e assumendo con la nostra Transizione 4.0; zero misure per la crescita e il carobollette”.