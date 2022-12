Istat: Renzi, ‘tante notizie sui cinghiali, ma chi rischia di sparire sono gli italiani’

Dicembre 23, 2022

Roma, 23 dic (Adnkronos) – “Oggi sui giornali tante notizie sulla caccia ai cinghiali. Questo tema è il nuovo diversivo, dopo un mese di inutile e surreale discussione sul Pos. Nessuno invece parla della vera notizia di oggi: per la prima volta l’Italia non raggiungerà quota 400.000 nascite annuali. Nascono poco più di mille bambini al giorno, erano quasi tremila al giorno quando eravamo piccoli noi”. Lo scrive Matteo Renzi sulla sua enews.

“Io non so se faremo sparire i cinghiali, ma so che se continua così spariranno gli italiani. Spero che nel 2023 la politica torni a occuparsi delle cose che davvero contano. Almeno noi ci proveremo”, aggiunge.