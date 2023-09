It-Alert: l’allarme suona alla Camera, siparietto tra vice presidente Mulè e i deputati**

Settembre 27, 2023

Roma, 27 set. (Adnkronos) – Come in tutto il territorio della regione Lazio, anche alla Camera dei deputati, puntuale come un orologio svizzero, alle 12 è suonato l’allarme sui telefoni dell’It-Alert, in cui c’è stato anche un simpatico siparietto tra il presidente di turno, Giorgio Mulè, esponente di Forza Italia e Carla Giuliano, deputata del Movimento 5 stelle, che in quel momento stava facendo il suo intervento nell’emiciclo di palazzo Montecitorio, come si vede in un video postato su X dallo stesso deputato azzurro, commentando: “Oggi alle 12:00 tutti i telefoni cellulari nel Lazio hanno ricevuto un messaggio di test It alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale e hanno suonato anche tutti i dispositivi dei deputati che si trovavano nell’aula della Camera. Ecco quel che è successo…”.

Ed ecco cosa è successo: Mulè, al suono dell’allarme, interrompe la collega e precisa: “E’ un test per verificare quando ci sarà un’invasione, una calamità, un’invasione delle cavallette con il quale ci avvisano tramite un sms, funziona e anche la Camera dà atto che funziona”, spiega prima di ridare la parola all’esponente pentastellata.

“Pensavo fosse un alert per quanto riguardava…”, risponde Giuliano, interrotta stavolta dal vicepresidente dell’aula che completa la frase della collega: “il suo intervento, avrebbe udito soltanto il suono celestiale della campanella, nulla di più”.