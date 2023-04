Ita: fonti Lufthansa, ottimismo ma trattativa non si chiude in questi giorni**

Aprile 24, 2023

Roma, 24 apr. – (Adnkronos) – Sul dossier Ita Airways, in Lufthansa si respira “ottimismo” ma – precisano all’Adnkronos fonti vicine al gruppo tedesco – nonostante la scadenza originariamente annunciata per oggi per il confronto con il governo italiano,”sicuramente” non è da attendersi una “chiusura in questi due giorni”, che per il nostro mercato coincidono con un importante ponte festivo. La precisazione arriva sulla scia delle dichiarazioni fatte a Francoforte da un portavoce del gruppo che ha parlato di “negoziati tuttora in corso, sulla buona strada, ma non ancora conclusi”.