Ita: Lufthansa, su quota fatte concessioni a Ue, revisione slitta al 29**

Gennaio 9, 2024

Roma, 9 gen. – (Adnkronos) – Nel corso dell’attuale revisione da parte della Commissione europea della prevista partecipazione in ITA Airways” nella giornata di ieri “il gruppo Lufthansa ha offerto e presentato concessioni” che “sono all’esame dell’autorità a Bruxelles”. Lo comunica il gruppo tedesco spiegando che “di conseguenza, la Commissione UE ha posticipato al 29 gennaio il termine per la revisione in corso”. “Nell’ambito di questa revisione restiamo in stretto e costruttivo contatto con tutte le parti coinvolte. Non divulghiamo alcun dettaglio delle agevolazioni offerte” conclude Lufthansa.