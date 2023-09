Ita: Meloni, ‘mi aspetto non si perda tempo, lo penso e l’ho detto’

Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. (Adnkronos) – Sul caso Ita-Lufthansa, e i presunti ritardi della Ue sul dossier, “anche qui si è parlato di ‘scontro con l’Europa’, mi fa sorridere questa narrazione. Però, anche qui, come ho sempre detto, abbiamo fatto quello che abbiamo detto. Noi in Europa ci stiamo a testa alta, a difendere i nostri interessi”. Sul caso in questione, “sono anni che cerchiamo soluzioni e noi l’abbiamo trovata, mi aspetto ci si dica ‘bravi’ e che non si perda tempo. Lo penso e l’ho detto. Quando troviamo soluzioni uno chiede che anche l’Ue dia una mano”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ospite di Porta a Porta.