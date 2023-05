Ita: Pd, ‘da Meloni ennesima giravolta, vigilare su occupazione e piano industriale’

Maggio 26, 2023

Roma, 26 mag (Adnkronos) – “La stessa Giorgia Meloni che all’opposizione contestava il Governo Draghi sulla possibile vendita di Ita, citando addirittura la fantomatica ‘libertà di volare autonomamente’ prevista dalla Costituzione, cede a Lufthansa oltre il 40 per cento della compagnia di bandiera”. Lo dicono Marco Simiani e Anthony Barbagallo, rispettivamente capogruppo Pd in commissione Ambiente e in commissione Trasporti di Montecitorio.

“Siamo ormai purtroppo abituati a queste giravolte della Premier ma chiediamo al Governo di coinvolgere pienamente il Parlamento sull’implementazione del piano industriale di Ita e sugli aspetti operativi dell’intesa, a partire dal ruolo della rimanente presenza pubblica nel capitale sociale”, aggiungono.

“Il Pd sostiene da sempre il progetto di una compagnia aerea forte e competitiva, capace di rispondere alle sfide del mercato globale. L’ingresso di Lufthansa può rappresentare, a determinate condizioni, un’opportunità di rilancio per contribuire alla crescita e allo sviluppo dell’intero settore. Per questo monitoreremo attentamente l’evoluzione della situazione, per garantire il futuro di Ita, salvaguardando al tempo stesso gli interessi dei lavoratori e il futuro del trasporto aereo italiano”, concludono.