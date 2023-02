Ita: Tarlazzi (Uilt), ‘speriamo scongiurare sciopero, accordo su salari è possibile’**

Febbraio 1, 2023

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – ”Sui contenuti dell’accordo non siamo lontani. Le aspettative dei lavoratori sono alte, perché sono sottopagati rispetto al mercato che è ripartito e rispetto allo sostenibilità dell’azienda, che sa benissimo che non può fare a meno di questo aspetto salariale, perché ha bisogno di trovare nuovo personale”. Lo sottolinea all’Adnkronos, Claudio Tarlazzi, Segretario generale della Uiltrasporti.

”In base al piano industriale arriveranno nuovi aerei e dovrà assumere 1.200 persone, di cui 850 assistenti di volo e 350 piloti, che con le attuali retribuzioni si fa fatica a reperire sul mercato in ripresa -spiega Tarlazzi-. Le altre compagnie aeree pagano molto di più. E’ quindi, una necessità dell’azienda mettere a punto l’aspetto salariale”.

”Noi auspichiamo che ci sia presto questo incontro tra Mef, Ita e Lufthansa per definire tutte le questioni di merito e tra queste anche l’aspetto retributivo dei piloti e degli assistenti di volo”, continua Tarlazzi. ”I tempi non sono una variabile indipendente, ma sono importanti -ricorda il sindacalista – I lavoratori si sono sobbarcati per tutto questo periodo un regime salariale molto basso e quindi ora le aspettative sono alte. L’azienda è ripartita e la start up è finita e le condizioni di mercato sono diverse da quelle che c’erano un anno e mezzo fa. Ora i tempi per un accordo ancora non si conoscono e le distanze con Ita non sono abissali”. “Resta però l’incertezza. Noi abbiamo proseguito nella procedura di raffreddamento, con una seconda fase conciliativa. Speriamo – conclude – di poter scongiurare uno sciopero, che non potremo non proclamare se non si arrivasse ad un accordo in tempi brevi”.