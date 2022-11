Novembre 5, 2022

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – Le trattative su Ita “vanno avanti con più soggetti” con l’obiettivo “di scegliere la migliore politica industriale” per una “compagnia aerea che non è più statale ma rimane quella di bandiera”. Lo ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, a Rainews24.