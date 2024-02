Italgas: Gallo, ‘in Grecia mi aspetto risultati superiori a 2023’

Febbraio 14, 2024

Atene, 14 feb. (Adnkronos) – “Siamo molto soddisfatti dell’investimento fatto in Grecia. Faremo ancora meglio nel 2024”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, in occasione della ‘business breakfast’ organizzata ad Atene con la stampa, per inaugurare la nuova sede in Grecia a 18 mesi dall’acquisizione di Depa Infrastructure, avvenuta il primo settembre 2022. Nella mattinata di oggi, alla presenza dei ministri Theodoros Skylakakis (Ambiente ed Energia), Kostas Skrekas (Sviluppo) e dell’ambasciatore d’Italia in Grecia Paolo Cuculi, verrà ufficializzato il nuovo nome e il nuovo marchio delle società greche.

“Ieri – ha aggiunto Gallo – abbiamo fatto una riunione interna in cui ci siamo focalizzati sul livello di investimenti per identificare le aree dove la richiesta di connessione è maggiore per arrivare in tempi molto brevi. Mi aspetto un 2024 con risultati superiori a 2023”.

“Nel 2023 sono stati realizzati investimenti che hanno connesso 25 nuove città in Grecia ha ricordato Gallo – se al guardiamo livello di investimenti fatti rispetto all’anno 2021 abbiamo un +70%, a dimostrazione che l’accelerazione che volevamo dare agli investimenti è significativa”.