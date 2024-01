Italia-Africa: al via riunione plenaria

Gennaio 29, 2024

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – Prende il via la riunione plenaria del vertice Italia-Africa nell’Aula di Palazzo Madama. Dopo l’intervento di saluto del presidente del Senato, Ignazio La Russa, prenderà la parola la presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Seguiranno gli interventi del vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri e della cooperazione Internazionale, Antonio Tajani; del presidente dell’Unione Africana, Azali Assoumani; del presidente della Commissione dell’Unione Africana, Moussa Faki; del presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola; del p residente del Consiglio europeo, Charles Michel; del Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen; del vice segretario Generale dell’ONU, Amina Jane Mohamme.

Al termine, i lavori proseguiranno con le seguenti Sessioni tematiche: Economic and Infrastructural Cooperation; Food Security; Energy Security and Transition; Vocational training and culture; Migration Mobility and Security Issues.