Italia-Africa: Boccia, ‘confronto importante ma Piano Mattei è scatola vuota’

Gennaio 28, 2024

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Quando un Paese come l’Italia si confronta con i capi di Stato e ministri del contenente africano è sempre importante. L’impressione che abbiamo, però, è che il piano Mattei ora come ora sia una scatola vuota e che il governo si stia muovendo più attraverso annunci che con una concreta ed efficace politica estera. Il tema è il solito, e riguarda il rapporto con i partner europei. Non può essere l’Italia da sola a gestire il rapporto c con l’Africa. E il problema è che il governo Meloni in Europa è spesso ai margini”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia a Sky Agenda.