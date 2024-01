Italia-Africa: Boccia, ‘piano Mattei scatola vuota, dove sono Ue e i 5,5 mld?’

Gennaio 29, 2024

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Quando un Paese come l’Italia si confronta con i capi di Stato e ministri del contenente africano è sempre importante. E noi, quando si tratta di costruire ponti con altri paesi ci siamo, perché anche noi tifiamo Italia. Ma dopo aver ascoltato Giorgia Meloni ci rimane la sensazione che il piano Mattei, ora come ora, sia una scatola vuota e che il governo si stia muovendo più attraverso annunci di propaganda che con una concreta ed efficace politica estera”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“E a testimoniarlo ci sono anche le parole critiche pronunciate oggi da Moussa Faki, presidente della Commissione dell’Unione Africana che ha auspicato un profondo cambiamento del paradigma nei rapporti con l’Africa e che ha affermato, a proposito del piano Mattei, che i paesi africani si sarebbero aspettati di essere almeno consultati e che non possono più accontentarsi di semplici promesse. Noi pensiamo che per cambiare i paradigmi di un nuovo rapporto con il continente africano siano necessarie due condizioni”.

“La prima è il protagonismo dell’Europa, che per ora non si vede. Non può essere l’Italia da sola a gestire il rapporto con l’Africa: senza un coinvolgimento formale dell’UE non si va molto lontano e come è noto in Europa sono proprio i paesi sovranisti e nazionalisti a opporsi, nonostante i buoni propositi annunciati oggi da Michel, Von Der Leyen e Metsola. La seconda condizione riguarda la disponibilità delle risorse”.

“A quanto ci risulta -prosegue Boccia- i 5,5 miliardi annunciati oggi a parole da Giorgia Meloni non ci sono perché nel testo del decreto non c’è ne è traccia. In quel testo risultano solo 2,8 milioni (e non miliardi) per il personale della struttura di Missione. Praticamente zero. Ma oggi la premier ha affermato che i 5,5 miliardi verranno dal fondo per il clima e dalla cooperazione allo sviluppo. Peccato che quei due fondi non siano citati nel testo e che le finalizzazioni fossero altre. E’ cambiato qualcosa? Il governo venga a dircelo in Parlamento. Per noi oggi il Piano Mattei resta una scatola vuota”.

“Come Pd ribadiamo che noi sosteniamo ogni tentativo di rafforzamento della collaborazione istituzionale tra Italia e paesi in via di sviluppo perché su questo saremo sempre a fianco del governo italiano. Ma proprio Moussa Faki stamattina ha ricordato che l’Africa è conscia delle sue responsabilità e che non si tratta solo di tendere la mano perché – parole sue – ‘non siamo dei mendicanti’. Anche per questo noi vogliamo capire se dalla propaganda ora si passerà ai fatti”.